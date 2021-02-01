"Путін" і "Лукашенко" стали сусідами по палаті в сатиричному шоу (відео)

Згідно із сюжетом шоу, у Лукашенка гостра фаза захворювання вже пройшла, а в Путіна — тільки починається

Анімовані російський президент Володимир Путін і його білоруський колега Олександр Лукашенко опинилися в одній палаті в клініці по оперативному лікуванню світових лідерів у сатиричному шоу "Заповідник" від DW.

У серії "Страшні протести в Росії. Психіатрична клініка. Про дітей на мітингу" російський і білоруський президенти зображені на сусідніх ліжках під однією крапельницею з кров'ю.

У якийсь момент у Путіна дзвонить телефон.

"Хто і що? До побачення", — відповідає він, а потім, повертаючись до Лукашенка, вимовляє:

"Мужик якийсь із якоїсь Євроради ... Втирав про якусь підозрілу транзакцію. Якогось блогера затримали".

"Це шахраї! Мені вони теж телефонували! Щось про Тихановську розповідали. Шахраї! Їм неважливо, пенсіонер ти або хворий! У мене, до речі, гостра фаза закінчилася!", — відповів Лукашенко, на що почув відповідь сусіда по палаті: "Ой, а в мене тільки почалася ...".

Потім білоруський президент заявляє, що в лікуванні головне, щоб відторгнення внутрішніх органів не було.

"Вам, до речі, кров якої групи капають?", — уточнює він.

"Це державна таємниця", — відповідає співрозмовник.

"Ааа, значить у нас з вами одна група! Нам, пенсіонерам, головне дотримуватися режиму", — підкреслив президент Білорусі.

Коли Путін уточнив, чи постільний режим, Лукашенко відповів: "Кривавий!".

Менше ніж за добу випуск з Путіним і Лукашенком переглянули понад 158 тисяч чоловік.

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Зазначимо, що на канал "Заповідник" у YouTube підписані 753 тисячі чоловіки. У сатиричному шоу ведучі політтехнологи Вовк і Заєць зайняті обговоренням новин актуальної політики. Вони щотижня критикують політичну еліту від Путіна до Трампа, від Ердогана до Меркель, а також розкривають усі скандали, гучні події, інтриги.

"Політика є і без прикрас", — йдеться в описі ресурсу.

Нагадаємо: публіцист Олександр Невзоров запропонував передати палац у Геленджику під пансіонат для реабілітації людей, постраждалих від режимів Путіна і Лукашенка.