Спасенных в Шотландии альпинистов оштрафовали за нарушение локдауна

На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня.

В Шотландии альпинисты, которых спасли на самой высокой горе страны Бен-Невис, получили штраф за нарушение карантина.

Об этом сообщает BBC.

По данным издания, двое альпинистов проехали 161 км от района Глазго, чтобы добраться до Бен-Невиса. В субботу днем, 30 января, они оказались в снежной ловушке на горе, их пришлось спасать вертолетом береговой охраны. Спасательная операция длилась 1,5 часа.

Шотландская полиция утверждает, что с альпинистами все в порядке, мужчины не травмировались, но были оштрафованы за нарушение карантинных ограничений. Сумма штрафа не сообщается.

На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Это означает, что люди могут покидать дом только по крайне уважительной причине.

Бен-Невис – гора в Грампианских горах (область Хайленд, Шотландия). Является наивысшей точкой Британских островов (высота 1344 метра). Местные жители называют гору сокращенно – Бен. Климат около горы Бен-Невис очень суровый.

Отметим, тайская полиция арестовала 89 иностранцев по подозрению в нарушении правил карантина. Все они были задержаны во время пляжной вечеринки на популярном курорте на острове Панган.