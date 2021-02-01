Врятованих у Шотландії альпіністів оштрафували за порушення локдауну

На всій материковій Шотландії разом із Західними островами діють жорсткі обмеження четвертого рівня.

У Шотландії альпіністи, яких врятували на найвищій горі країни Бен-Невіс, отримали штраф за порушення карантину.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, двоє альпіністів проїхали 161 км від району Глазго, щоб дістатися до Бен-Невіс. У суботу вдень, 30 січня, вони опинилися у сніговій пастці на горі, їх довелося рятувати вертольотом берегової охорони. Рятувальна операція тривала 1,5 години.

Шотландська поліція стверджує, що з альпіністами все в порядку, чоловіки не травмувалися, але були оштрафовані за порушення карантинних обмежень. Сума штрафу не повідомляється.

На всій материковій Шотландії разом із Західними островами діють жорсткі обмеження четвертого рівня. Це означає, що люди можуть залишати будинок тільки через вкрай поважні причини.

Бен-Невіс — гора в Грампіанських горах (область Хайленд, Шотландія). Є найвищою точкою Британських островів (висота 1344 метри). Місцеві жителі називають гору скорочено — Бен. Клімат біля гори Бен-Невіс дуже суворий.

Зазначимо, що тайська поліція заарештувала 89 іноземців за підозрою в порушенні правил карантину. Усі вони були затримані під час пляжної вечірки на популярному курорті на острові Панган.