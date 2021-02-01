Ученые описали появление супербактерий, которые убьют миллионы людей к 2050 году

Бактерии становятся все более устойчивыми к антибиотикам, и вскоре будут убивать десятки миллионов людей ежегодно.

Доцент физики Университета Карнеги-Меллона Шиладитья Банерджи в своем новом исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Physics в январе 2021 года, показывает, как определенные типы бактерий могут адаптироваться к длительному воздействию антибиотиков, изменяя свою форму.

В материале говорится, что адаптация является фундаментальным биологическим процессом, благодаря которому организмы изменяют свои черты и поведение для выживания в окружающей среде. Несмотря на то, что антибиотики уже давно помогают людям предотвращать и лечить бактериальные инфекции, многие виды бактерий улучшают свою способность адаптироваться к подобным препаратам.

Во время исследования на клетки бактерий Caulobacter crescentus воздействовали антибиотиком хлорамфениколом. При этом использовались дозы ниже летальных. Спустя несколько поколений микроорганизмы меняли свою форму, и это служило адаптацией к токсичному веществу. Бактерии стали более изогнутыми и широкими, что понизило отношение поверхности мембраны к объему клетки.

В результате меньшее количество молекул антибиотика проходило сквозь оболочку.

"Это понимание имеет большое значение для здоровья человека и, вероятно, будет стимулировать многочисленные дальнейшие молекулярные исследования роли формы клеток в росте бактерий и устойчивости к антибиотикам", – сказал Банерджи.

Как сообщает BBC, к 2050 году устойчивые к лекарствам микроорганизмы, включая супербактерии, станут причиной смерти 10 миллионов человек в год.

Напомним, ученые нашли почти 300 новых форм жизни, которые обитают в кислотных глубоководных вулканах.

Речь идет о глубоководном вулкане недалеко от Новой Зеландии. Морские биологи использовали дистанционно управляемого робота, чтобы очистить отложения из гидротермальных жерл на глубине 1800 метров.

В анализе ДНК вулканических отложений команда идентифицировала 285 различных типов новых микробов, ранее неизвестных науке. Новый улов экстремофилов включает в себя 202 потенциально новых вида бактерий и 83 вида архей (древних одноклеточных микробов, которые живут в экстремальных условиях).

Команда также обнаружила, что разные типы микробов, похоже, предпочитают разные части глубоководного вулкана, в зависимости от температуры и кислотности окружающей среды.

Некоторые виды предпочитали стены кальдеры вулкана, которые изобилуют дымовыми столбами высотой 20 м, извергающими жидкость, наполненную металлами, при температуре 320 градусов по Цельсию.

Другие виды предпочитают плавать через сернистые газы, вытекающие из двух больших жерл недалеко от центра кальдеры. Температура воды в этом месте достигает 120 градусов по Цельсию.