Приостановлены полеты и вакцинация. Восточное побережье США накрыло снегопадом (фото)

В некоторых местах толщина снежного покрова достигает почти 50 см.

Восточное побережье США засыпает снегом. Местами приостановлена вакцинация и железнодорожное сообщение. Об этом передает BBC.

Национальная метеорологическая служба США прогнозирует порывы ветра до 80 км/ч. В Нью-Джерси и Пенсильвании выпало 48 см снега, а в Нью-Йорке — 43. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. Ныне буря движется по направлению к штатам Род-Айленда, Массачусетс и Мэн.

Из-за непогоды приостановлена вакцинация в Коннектикуте, Нью-Джерси, Род-Айленде, Филадельфии, округе Колумбия и в районе Ньо-Йорка.

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В Нью-Йорке с сегодняшнего дня (2 февраля) закрыли государственные школы. Губернатор штата Нью-Йорк заявил, что ситуация является опасной и она несет угрозу для жизни.

В Нью-Джерси вчера было приостановлено автобусное и железнодорожное сообщение внутри штата.

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Более 1600 рейсов были отменено в аэропортах Ньюарк Либерти, имени Джона Кеннеди и Филадельфии. В понедельник в аэропорту Ла Гуардия все рейсы были приостановлены.

Сообщается, что президент США Джо Байден собрал советником, чтобы обсудить вопрос снежной бури.

Напомним, в США начался процесс присоединения Колорадо к штату Вайоминг.