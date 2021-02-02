Припинені польоти та вакцинація. Східне узбережжя США накрило снігопадом (фото)

У деяких місцях товщина снігового покриву сягає майже 50 см.

Східне узбережжя США засипає снігом. Місцями припинена вакцинація та залізничне сполучення. Про це передає BBC.

Національна метеорологічна служба США прогнозує пориви вітру до 80 км/год. У Нью-Джерсі та Пенсільванії випало 48 см снігу, а в Нью-Йорку — 43. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан. Нині буря рухається у напрямку до штатів Род-Айленд, Массачусетс і Мен.

Через негоду припинена вакцинація в Коннектикуті, Нью-Джерсі, Род-Айленді, Філадельфії, окрузі Колумбія і в районі Ньо-Йорка.

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У Нью-Йорку з сьогоднішнього дня (2 лютого) закрили державні школи. Губернатор штату Нью-Йорк заявив, що ситуація є небезпечною і вона несе загрозу для життя.

У Нью-Джерсі вчора було призупинене автобусне та залізничне сполучення всередині штату.

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Більше 1 600 рейсів були скасовані в аеропортах Ньюарк Ліберті, імені Джона Кеннеді та Філадельфії. У понеділок в аеропорту Ла Гуардія всі рейси були припинені.

Повідомляється, що президент США Джо Байден зібрав радників, щоб обговорити питання сніжної бурі.

Нагадаємо, у США почався процес приєднання Колорадо до штату Вайомінг.