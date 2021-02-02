Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европарламентарий предлагает отметить экс-президента США за то, что при нем не начата ни одна новая война, а также за ряд важных соглашений по Ближнему Востоку.

Яак Мэдисон, член консервативной партии EKRE и депутат Европарламента от Эстонии, выдвинул 45-го президента США на соискание Нобелевской премии мира, о чем написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, Трамп внес свой вклад в обеспечение стабильности на Ближнем Востоке.

"Дональд Трамп — первый президент США за последние 30 лет, в офисе которого страна не начала никакой войны. Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке заключено несколько мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность в регионе и мир", – сообщил он, имея в виду тот момент, что в 2020 году Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласились на историческую сделку по нормализации отношений.

Мэдисон подчеркнул, что воспользовался привилегией депутата Европарламента и внес кандидатуру Трампа за два часа до крайнего срока подачи кандидатов, 31 января.

"Я точно не единственный, кто выдвинул этого кандидата, но как известно: чем больше соискателей, тем вероятнее успех", – добавил он.

Фото: скриншот из Facebook

Как сообщает издание Еuronews, в сентябре 2020 года Трампа на получение Нобелевской премии выдвинул также норвежский депутат Кристиан Тайбринг-Джедде из ультраправой Партии прогресса.

Сам Трамп еще 2019 году он заявил, что является подходящей кандидатурой для премии, к которой он, впрочем, относится скептически.

"Я думаю, что смог бы получить Нобелевскую премию мира за множество вещей. Если бы, конечно, она присуждалась честно, а этого не происходит", – цитирует слова экс-президента США "Голос Америки".

Последним из американских президентов, кто получил Нобелевскую премию мира, стал Барак Обама. Он получил ее в 2009 году, всего через восемь месяцев после того, как стал главой государства.

Конкурентом Трампа в борьбе за премию станет муж его дочери Иванки. Джаред Кушнер номинирован на Нобелевскую премию мира за свою роль в переговорном процессе, который привел к заключению мирных соглашений между Израилем и арабскими странами, получивших название "соглашения Авраама".