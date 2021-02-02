Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру

Європарламентарій пропонує відзначити екс-президента США за те, що за його правління не започатковано жодної нової війни, а також за низку важливих угод щодо Близького Сходу.

Яак Медісон, член консервативної партії EKRE та депутат Європарламенту від Естонії, висунув 45-го президента США на здобуття Нобелівської премії миру, про що написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, Трамп зробив свій внесок у забезпечення стабільності на Близькому Сході.

"Дональд Трамп — перший президент США за останні 30 років, в офісі якого країна не почала ніякої війни. Крім того, під його керівництвом на Близькому Сході укладено кілька мирних угод, які допомогли забезпечити стабільність в регіоні та світі", — повідомив він, маючи на увазі той момент, що в 2020 році Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати погодилися на історичну угоду щодо нормалізації відносин.

Медісон підкреслив, що скористався привілеєм депутата Європарламенту і вніс кандидатуру Трампа за дві години до крайнього терміну подачі кандидатів, 31 січня.

"Я точно не єдиний, хто висунув цього кандидата, але як відомо: чим більше претендентів, тим імовірніший успіх", — додав він.

Фото: скриншот из Facebook

Як повідомляє видання Еuronews, у вересні 2020 року Трампа на здобуття Нобелівської премії висунув також норвезький депутат Крістіан Тайбрінг-Джедде з ультраправої Партії прогресу.

Власне ж Трамп ще 2019 року він заявив, що є гарною кандидатурою для премії, до якої він, втім, ставиться скептично.

"Я думаю, що зміг би отримати Нобелівську премію миру за безліч речей. Якби, звичайно, вона присуджувалася чесно, а цього не відбувається", — цитує слова екс-президента США "Голос Америки".

Останнім з американських президентів, хто отримав Нобелівську премію миру, став Барак Обама. Він отримав її в 2009 році, усього через вісім місяців після того, як став главою держави.

Конкурентом Трампа в боротьбі за премію стане чоловік його дочки Іванки. Джаред Кушнер номінований на Нобелівську премію миру за свою роль у переговорному процесі, який привів до заключення мирних угод між Ізраїлем та арабськими країнами, які отримали назву "угоди Авраама".