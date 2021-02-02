В Мьянме девушка записывала видео зарядки на фоне военного переворота

Тренера по фитнесу нисколько не смутило, что мимо нее к парламенту проезжают автомобили с военными. Она просто продолжила выполнять упражнения.

В интернете распространилось того, как инструктор по фитнесу из Мьянмы – Кхинг Хнин Вэй – проводит свою обычную тренировку на фоне машин с военными, которые двигались в сторону парламента для государственного переворота.

Трехминутное видео, которое девушка выложила в Facebook, стало вирусным в соцсетях. Девушка ни разу не остановила зарядку, несмотря на то, что позади нее к заблокированной дороге к парламенты ехали военные автомобили.

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Сама тренер сказала следующее: "Музыка и фон определенно дополняют друг друга. Еще до того, как я узнала об этой новости утром, я занималась своими обычными делами и записывала видео для конкурса. Я думаю, что это видео теперь мой маленький подарок на память".

Ранее стало известно о том, что в Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну.

Военные заявили, что рано утром 1 февраля арестовали гражданское руководство страны в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране введено чрезвычайное положение сроком на год.

Переворот произошел за несколько часов до того, как парламент должен был собраться на свое первое заседание.

По данным ЦИК Мьянмы, "Национальная лига за демократию" получила на выборах 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза – 33 места. Выборы рассматривались как референдум по доверию новому демократическому правительству Су Чжи.

После поражения военные начали говорить о нелегитимности выборов. В январе главнокомандующий Хлайн сообщил о возможной отмене действия Конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

Военные правили Мьянмой с 1962 года. В 2011 году они согласились разделить власть с гражданскими, но сохранили особое место в политической системе страны. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи пришла к власти после победы на выборах 2015 года, последовавшей за десятилетиями домашнего ареста в борьбе за демократию с хунтой Мьянмы. Она не стала официальным президентом страны, так как ее муж и дети – граждане Великобритании. Страну возглавил ее ближайший соратник, а Су Чжи является неформальным лидером государства, что признают и на международной арене. Она пользуется огромной популярностью в Мьянме.