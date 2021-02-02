У М'янмі дівчина записувала відео зарядки на тлі воєнного перевороту

Тренерку з фітнесу анітрохи не збентежило, що повз неї до парламенту проїжджають автомобілі з військовими. Вона просто продовжила виконувати вправи.

В інтернеті поширилося того, як інструкторка з фітнесу з М'янми — Кхінг Хнін Вей — проводить своє звичайне тренування на тлі машин із військовими, які рухалися до парламенту для державного перевороту.

Трихвилинне відео, яке дівчина виклала у Facebook, стало вірусним у соцмережах. Дівчина жодного разу не зупинила зарядку, незважаючи на те, що позаду неї до заблокованої дороги до парламенту їхали військові автомобілі.

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Власне тренерка сказала: "Музика і фон виразно доповнюють одне одного. Ще до того, як я дізналася про цю новину вранці, я займалася своїми звичайними справами і записувала відео для конкурсу. Я думаю, що це відео тепер мій маленький подарунок на пам'ять".

Раніше стало відомо про те, що в М'янмі стався воєнний переворот. Збройні сили М'янми передали владу в країні командувача збройними силами Міну Аунг Хлайну.

Військові заявили, що рано-вранці 1 лютого заарештували цивільне керівництво країни у відповідь на махінації під час виборів у листопаді 2020 року. У країні ввели надзвичайний стан терміном на рік.

Переворот стався за кілька годин до того, як парламент повинен був зібратися на своє перше засідання.

За даними ЦВК М'янми, "Національна ліга за демократію" отримала на виборах 396 місць у парламенті та право сформувати уряд, а підтримувана військовими "Партія солідарності і розвитку Союзу" — 33 місця. Вибори розглядалися як референдум з довіри нового демократичного уряду Су Чжі.

Після поразки військові почали говорити про нелегітимність виборів. У січні головнокомандувач Хлайн повідомив про можливе скасування дії Конституції. Після цього збройні сили кілька разів заперечували повідомлення про підготовку захоплення влади.

Військові правили М'янмою з 1962 року. У 2011 році вони погодилися розділити владу із цивільними, але зберегли особливе місце в політичній системі країни. Лауреат Нобелівської премії миру Су Чжі прийшла до влади після перемоги на виборах 2015 року, що послідувала за десятиліттями домашнього арешту в боротьбі за демократію з хунтою М'янми. Вона не стала офіційним президентом країни, оскільки її чоловік і діти — громадяни Великобританії. Країну очолив її найближчий соратник, а Су Чжі є неформальним лідером держави, яку визнають і на міжнародній арені. Вона користується величезною популярністю в М'янмі.