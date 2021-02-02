В американском штате Орегон частично декриминализовали тяжелые наркотики

Жители штата поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин.

1 февраля в американском штате Орегон вступил в силу закон, отменяющий уголовную ответственность за хранение малого количества тяжелых наркотиков. Об этом сообщает CNN.

Инициатива также расширяет доступ к помощи наркозависимым людям и другим медицинским услугам, предлагая помощь тем, кто в ней нуждается, вместо того, чтобы арестовывать и заключать в тюрьму людей за наркотики.

Хранение наркотиков, таких как героин, кокаин и метамфетамин в малых количествах, больше не будет наказываться тюремным заключением, а вместо этого будет равносильно штрафу за нарушение правил дорожного движения.

Те, у кого обнаружены наркотики, получат штраф в 100 долларов или консультацию врача о наркозависимости.

"Сегодня первое домино в нашей жестокой и бесчеловечной войне с наркотиками пало, положив начало тому, что, как мы ожидаем, станет каскадом других усилий, в центре которых здоровье превыше криминализации", — заявила в понедельник исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерике.

По ее словам, закон предназначен для защиты людей от преследований, притеснений и криминализации со стороны государства за употребление наркотиков и вместо этого дает им доступ к необходимой поддержке.

Хранение небольшого количества наркотиков декриминализировано, но хранение большего количества может повлечь за собой уголовное наказание.

Орегон является пионером в либерализации законов о наркотиках, пишет NBC News. В 1973 году Орегон был первым штатом, декриминализовавший хранение марихуаны. В 2014 году избиратели штата Орегон приняли закон, разрешающий использование марихуаны в рекреационных целях.

Отметим, согласно данным Национального института по вопросам злоупотребления наркотиками в США за 2018 год показывают, что каждый день 128 человек в Соединенных Штатах умирают от передозировки опиоидов.

Злоупотребление опиоидами и зависимость от них, в том числе болеутоляющих, героина и синтетических опиоидов, таких как фентанил, и пристрастие к ним — это серьезный национальный кризис, затрагивающий общественность здоровье, а также социальное и экономическое благополучие.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, общее "экономическое бремя" от злоупотребления рецептурными опиоидами только в Соединенных Штатах составляет 78,5 миллиардов долларов в год, включая расходы на здравоохранение, снижение производительности, лечение наркозависимости и участие в уголовном правосудии.

Напомним, вопрос касательно легализации марихуаны в медицинских целях в Украине выносил Владимир Зеленский в опрос "5 вопросов от президента". Окончательных результатов этого опроса так и не обнародовали, однако, согласно экзит-полу от группы "Рейтинг", 70% украинцев поддержали легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что большое количество депутатов в Раде поддерживают легализацию медицинского каннабиса. В частности, эту идею одобряют около 80% избранников из фракции "Слуга народа".