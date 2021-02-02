Штурм Капитолия: демократка-конгрессмен заявила, что избежала сексуального насилия (видео)

Александрия Окасио-Кортез считает, что она изначально была мишенью для многих из-за своих кровей, а также возможностей в правительстве США.

Конгрессмен от демократов Александрия Окасио-Кортез заявила, что ей удалось избежать изнасилования во время штурма Капитолия 6 января.

Видео с рассказом о пережитом она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Я пережила сексуальное насилие. Об этом мало кто знает, даже мои близкие. Но рано или поздно все становится известно, особенно когда пережитые травмы накладываются друг на друга. В моей голове было много мыслей, но главная из них, что я умру", – сказала представительница демократов.

По ее словам, штурм Капиолия не был спонтанной акцией, его готовили, в том числе ее коллеги-республиканцы. Также она рассказала, что за пару дней до мятежа ее предупредили о возможном нападении на нее и других конгрессменов.

Когда начался штурм Капилолия, продолжила Окасио-Кортез, она услышала стук в дверь ее офиса, при этом никто за дверьми не представился. Она испугалась и решила спрятаться в ванной.

После этого она услышала крики мужчины "Где она?".

"Я сразу поняла, что лучше было бы спрятаться в шкафу, а не в ванной. Спустя мгновение я услышала крики мужчины, проникшего в мой офис. Он начал искать меня и мне стало страшно. Я поняла, что уже слишком поздно", – рассказала Окасио-Кортез.

В замочную скважину ей удалось рассмотреть, что это был белый мужчина в форме полицейского Капитолия.

"Белый мужчина в балаклаве был одет как полицейский. Он продолжал кричать, а я старалась быть тише воды, затаив дыхание. Когда мужчина нашел меня, я увидела его свирепые глаза", – сказала конгрессмен.

Александрия Окасио-Кортез считает, что она изначально была мишенью для многих из-за своих кровей, а также возможностей в правительстве США. Описывая то, что она пережила, Окасио-Кортес настаивает, что пережила сексуальное нападение.

Напомним, 6 января, около 13:00 по восточноевропейскому времени сотни протестующих, поддерживающих президента Дональда Трампа, прорвались через барьеры по периметру Капитолия. Активисты собрались у Капитолия, выступая против торжественного подсчета голосов выборщиков, которые должны подтвердить победу Джо Байдена.

Около 15:00 у входной двери в Палату представителей произошло вооруженное противостояние между правоохранителями и протестующими. Правоохранителям удалось освободить здание. В результате погибли четыре человека, еще один раненый полицейский скончался в больнице.