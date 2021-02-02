Штурм Капітолію: демократка-конгресмен заявила, що уникла сексуального насильства (відео)

Олександрія Оказія-Кортез вважає, що вона спочатку була мішенню для багатьох через свою кров, а також можливості в уряді США.

Конгресмен від демократів Олександрія Окас-Кортес заявила, що їй вдалося уникнути зґвалтування під час штурму Капітолію 6 січня.

Відео з розповіддю про пережите вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

"Я пережила сексуальне насильство. Про це мало хто знає, навіть мої близькі. Але рано чи пізно все стає відомо, особливо коли пережиті травми накладаються одне на одну. У моїй голові було багато думок, але головна з них, що я помру", — сказала представниця демократів.

За її словами, штурм Капітолію відбувся не спонтанною акцією, його готували, у тому числі її колеги-республіканці. Також вона розповіла, що за кілька днів до заколоту її попередили про можливий напад на неї та інших конгресменів.

Коли почався штурм Капітолію, продовжила Окас-Кортес, вона почула стукіт у двері її офісу, при цьому ніхто за дверима не стояв. Вона злякалася і вирішила сховатися у ванній.

Після цього вона почула крики чоловіка "Де вона?".

"Я відразу зрозуміла, що краще було б сховатися в шафі, а не у ванній. Через мить я почула крики чоловіка, який проник у мій офіс. Він почав шукати мене, і мені стало страшно. Я зрозуміла, що вже занадто пізно", — розповіла Окас-Кортес.

У замкову щілину їй вдалося розглянути, що це був білий чоловік у формі поліцейського Капітолію.

"Білий чоловік у балаклаві був одягнений як поліцейський. Він продовжував кричати, а я намагалася бути тихішою за воду, затамувавши подих. Коли чоловік знайшов мене, я побачила його люті очі", — сказала конгресмен.

Олександрія Окас-Кортес вважає, що вона спочатку була мішенню для багатьох через свою кров, а також можливості в уряді США. Описуючи те, що вона пережила, Окас-Кортес наполягає, що пережила сексуальний напад.

Нагадаємо: 6 січня, близько 13:00 за східноєвропейським часом сотні протестувальників, які підтримують президента Дональда Трампа, прорвалися через барʼєри по периметру Капітолію. Активісти зібралися біля Капітолію, виступаючи проти урочистого підрахунку голосів виборців, які повинні підтвердити перемогу Джо Байдена.

Близько 15:00 біля вхідних дверей у Палату представників сталося збройне протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Правоохоронцям вдалося звільнити будівлю. У результаті загинули чотири людини, ще один поранений поліцейський помер у лікарні.