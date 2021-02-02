Соцсеть Pinterest блокирует поиск по словам "Ukraine" и "Ukrainian" (фото)

По мнению соцсети, материалы с такими тегами нарушают "правила сообщества".

Социальная сеть и фотохостинг Pinterest перестал искать картинки по тегам "Ukraine" и "Ukrainian", якобы из-за того, что такие материалы нарушают "правила сообщества". На это обратили пользователи Twitter.

Какие именно правила нарушают теги — не сказано.

В Twitter требуют у компании более обоснованного объяснения решения. Пользователи соцсети запустили хештег #pinterestsaveukraine, который попал в топ Twitter по Украине.

Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. Изображения можно "приколоть" к коллекциям, которые называются "досками".

Напомним, один из основателей "Украинского киберальянса" Андрей Баранович поплатился за то, что высказал свою точку зрения на Facebook по поводу двойных стандартов в американском законодательстве. Пользователя Sean Townsend (именно под этим ником писал Андрей) забанили на 30 дней из-за лонгрида на тему недавних событий в США, где интернет-гиганты начали блокировать аккаунты сторонников Трампа, а соцсеть Parler, куда после блокировки в Twitter перебрался электорат действующего президента США, и вовсе приказала долго жить.