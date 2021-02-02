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Соцмережа Pinterest блокує пошук за словами "Ukraine" та "Ukrainian" (фото)

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pinterest, соцмережі, пошук, Україна, ukraine, ukrainian
Фото: digitalmaas.com

На думку соцмережі, матеріали з такими тегами порушують "правила спільноти".

Соціальна мережа і фотохостинг Pinterest перестав шукати картинки за тегами "Ukraine" та "Ukrainian" нібито через те, що такі матеріали порушують "правила спільноти". На це звернули увагу користувачі Twitter.

соцмережа, Pinterest, Україна, блокування, пошук
соцмережа, Pinterest, Україна, блокування, пошук

Які саме правила порушують теги — не сказано.

У Twitter вимагають у компанії більш обгрунтованого пояснення рішення. Користувачі соцмережі запустили хештег #pinterestsaveukraine, що потрапив у топ Twitter по Україні.

Pinterest — соціальний інтернет-сервіс, фотохостинг, що дозволяє користувачам додавати в режимі онлайн зображення, поміщати їх у тематичні колекції і ділитися ними з іншими користувачами. Зображення можна "приколоти" до колекцій, що називаються "дошками".

Нагадаємо: один із засновників "Українського кіберальянсу" Андрій Баранович поплатився за те, що висловив свою точку зору на Facebook з приводу подвійних стандартів в американському законодавстві. Користувача Sean Townsend (саме під цим ніком писав Андрій) забанили на 30 днів через лонгрід на тему нещодавніх подій у США, де інтернет-гіганти почали блокувати акаунти прихильників Трампа, а соцмережа Parler, куди після блокування у Twitter перебрався електорат чинного президента США, і зовсім наказала довго жити.