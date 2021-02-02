Соцмережа Pinterest блокує пошук за словами "Ukraine" та "Ukrainian" (фото)

На думку соцмережі, матеріали з такими тегами порушують "правила спільноти".

Соціальна мережа і фотохостинг Pinterest перестав шукати картинки за тегами "Ukraine" та "Ukrainian" нібито через те, що такі матеріали порушують "правила спільноти". На це звернули увагу користувачі Twitter.

Які саме правила порушують теги — не сказано.

У Twitter вимагають у компанії більш обгрунтованого пояснення рішення. Користувачі соцмережі запустили хештег #pinterestsaveukraine, що потрапив у топ Twitter по Україні.

Pinterest — соціальний інтернет-сервіс, фотохостинг, що дозволяє користувачам додавати в режимі онлайн зображення, поміщати їх у тематичні колекції і ділитися ними з іншими користувачами. Зображення можна "приколоти" до колекцій, що називаються "дошками".

Нагадаємо: один із засновників "Українського кіберальянсу" Андрій Баранович поплатився за те, що висловив свою точку зору на Facebook з приводу подвійних стандартів в американському законодавстві. Користувача Sean Townsend (саме під цим ніком писав Андрій) забанили на 30 днів через лонгрід на тему нещодавніх подій у США, де інтернет-гіганти почали блокувати акаунти прихильників Трампа, а соцмережа Parler, куди після блокування у Twitter перебрався електорат чинного президента США, і зовсім наказала довго жити.