Во Вьетнаме обнаружили еще один штамм коронавируса

В стране наблюдается вспышка британского штамма коронавируса, также обнаружен первый случай заражения "южноафриканским" штаммом.

Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама обнаружил новый штамм коронавируса, который подобен британскому.

Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал VGP.

"Национальный институт гигиены и эпидемиологии (NIHE) заявил, что обнаружил новую мутацию коронавируса, подобную штамму, выявленному в Великобритании, в образцах пациентов с COVID-19 в провинции Хай Дуонг и Куанг Нини", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во Вьетнаме сейчас наблюдается вспышка британского штамма коронавируса.

"Штамм вируса, впервые обнаруженного в Великобритании, найден во время массового тестирования в связи с новой вспышкой заболевания в провинциях Хайзыонг и Куангнинь", – говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее ученые обнаружили в стране первый случай заражения "южноафриканским" штаммом.

Напомним, официальные лица в Великобритании говорят, что британский штамм коронавируса может оказаться более смертоносным, чем другие мутации.