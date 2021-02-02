У В'єтнамі виявили ще один штам коронавірусу

У країні спостерігається спалах британського штаму коронавірусу, також виявлений перший випадок зараження "південноафриканським" штамом.

Національний інститут гігієни та епідеміології В'єтнаму виявив новий штам коронавірусу, подібний до британського.

Про це повідомляє в'єтнамський урядовий портал VGP.

"Національний інститут гігієни та епідеміології (NIHE) заявив, що виявив нову мутацію коронавірусу, подібну штаму, виявленого у Великобританії, у зразках пацієнтів з COVID-19 у провінції Хай Дуонг і Куанг Ніні", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у В'єтнамі наразі спостерігається спалах британського штаму коронавірусу.

"Штам вірусу, уперше виявлений у Великобританії, знайдений під час масового тестування у зв'язку з новим спалахом захворювання в провінціях Хайзионг і Куангнінь", — йдеться в повідомленні.

Декількома днями раніше вчені виявили в країні перший випадок зараження "південноафриканським" штамом.

Нагадаємо: офіційні особи у Великобританії говорять, що британський штам коронавірусу може виявитися більш смертоносним, ніж інші мутації.