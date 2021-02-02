Эстонская полиция начала расследование по фактам "элитной вакцинации" среди госчиновников

В последние дни в эстонских СМИ появлялись сообщения об "особых" гражданах, которым прививку сделали без очереди.

Глава специальной Комиссии по надзору за учреждениями безопасности эстонского парламента (Рийгикогу) Керт Кинго подала заявления в департамент полиции, в прокуратуру, в пограничную службу и в Полицию безопасности. В заявлениях чиновница попросила правоохранительные ведомства "выяснить обстоятельства вакцинации высокопоставленных государственных чиновников", передает местное издание "Postimees".

Так, в последних числах января достоянием общественности стал ряд случаев, когда вне программы вакцинации прививку от коронавируса получали знакомые руководителей больниц, члены советов больниц, а также генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков и канцлер Министерства социальных дел Республики Эстония Марика Приске.

"Предоставление вакцин представителям элиты из ближайшего окружения ничем не отличается от других видов коррупции в медицине, таких как установление приоритета для знакомых или неоправданное специальное обращение при предоставлении медицинских услуг", – отметила Керт Кинго.

В связи с указанными фактами, эстонские правоохранители начали расследование случаев получения препарата вне очереди, однако данных ходе расследования опубликовано не было. Глава парламентской спецкомиссии потребовала у вышеуказанных ведомств отчета о том, какие действия уже предприняли эти органы, чтобы выяснить обстоятельства "вакцинации по блату".

Такое пристальное внимание к указанным фактам, по ее словам необходимо для того, чтобы доказать, что государство "относится ко всем одинаково" и не делает приоритетов.

На фоне этой новости министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк отметил, что претензии депутатки преувеличены, поскольку 99% прививок в стране все-же проходит в соответствии утвержденным с планом. При этом Кийк подтвердил существование "особых" случаев: "Есть несколько исключений, когда вакцинация действительно была разрешена раньше, чем предусмотрено планом".

Отметим, что канцлер министерства социальных дел Марика Приске по данным СМИ привилась еще в начале января. "Однако самый скандальный эпизод произошел на прошлой неделе, когда журналисты заметили, как генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков прибыл в Ида-Вирускую центральную больницу с пакетом гостинцев", – передает Delfi.

Позднее дипломат отметил, что все было по правилам, поскольку ему досталась доза лекарства с истекающим сроком применения. В итоге, из-за этого инцидента, Департамент здоровья Эстонии инициировал государственную проверку Ида-Вируской центральной больницы.

Отметим, как сообщила на днях глава Научного совета Эстонии, профессор вирусологии Ирья Лутсар, которая также получила вакцину от коронавируса, лица, занимающие стратегические должности, такие как президент, премьер-министр и ключевые министры, "должны получить приоритет при вакцинации от коронавируса".

Напомним глава Минздрава Максим Степанов сообщил во вторник, что можно подкорректировать национальный план вакцинации таким образом, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину, в качестве примера для украинцев.