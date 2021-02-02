Естонська поліція почала розслідування за фактами "елітної вакцинації" серед держчиновників

Останніми днями в естонських ЗМІ з'являлися повідомлення про "особливих" громадян, яким зроблено щеплення без черги.

Голова спеціальної Комісії з нагляду за установами безпеки естонського парламенту (Рійгікогу) Керт Кінго подала заяви в департамент поліції, у прокуратуру, у прикордонну службу і в Поліцію безпеки. У заявах чиновниця попросила правоохоронні відомства "зʼясувати обставини вакцинації високопоставлених державних чиновників", передає місцеве видання "Postimees".

Так, в останніх числах січня надбанням громадськості став ряд випадків, коли поза програмою вакцинації щеплення від коронавірусу отримували знайомі керівників лікарень, члени рад лікарень, а також генеральний консул Росії в Нарві Юрій Грибков і канцлер Міністерства соціальних справ Республіки Естонія Маріка Пріске.

"Надання вакцин представникам еліти з найближчого оточення нічим не відрізняється від інших видів корупції в медицині, таких як встановлення пріоритету для знайомих або невиправдане спеціальне звернення при наданні медичних послуг", — зазначила Керт Кінго.

У звʼязку з зазначеними фактами, естонські правоохоронці почали розслідування випадків отримання препарату позачергово, проте даних у ході розслідування опубліковано не було. Голова парламентської спецкомісії зажадала у вищевказаних відомств звіту про те, які дії вже зробили ці органи, щоб зʼясувати обставини "вакцинації по блату".

Така пильна увага до вказаних фактів, за її словами, необхідна для того, щоб довести, що держава "ставиться до всіх однаково" і не робить пріоритетів.

На тлі цієї новини міністр здоровʼя і праці Естонії Танел Кийко зазначив, що претензії депутатки перебільшені, оскільки 99% щеплень у країні все-таки проходить відповідно до затвердженого плану. При цьому Кийко підтвердив існування "особливих" випадків: "Є кілька винятків, коли вакцинація дійсно була дозволена раніше, ніж передбачено планом".

Зазначимо, що канцлер міністерства соціальних справ Маріка Пріске, за даними ЗМІ, прищепилася ще на початку січня. "Однак найскандальніший епізод стався минулого тижня, коли журналісти помітили, як генконсул РФ в Нарві Юрій Грибков прибув в Іда-Віруму в центральну лікарню з пакетом гостинців", — передає Delfi.

Пізніше дипломат зазначив, що все було за правилами, оскільки йому дісталася доза ліків, термін застосування яких закінчується . У підсумку, через цей інциденту, Департамент здоровʼя Естонії ініціював державну перевірку Іда-Віруської центральної лікарні.

Зазначимо, як повідомила днями голова Наукової ради Естонії, професор вірусології Ірья Лутсар, яка також отримала вакцину від коронавірусу, особи, котрі займають стратегічні посади, такі як президент, премʼєр-міністр і ключові міністри, "повинні отримати пріоритет при вакцинації від коронавірусу".

Нагадаємо: голова МОЗ Максим Степанов повідомив у вівторок, що можна підкоригувати національний план вакцинації таким чином, щоб президент Володимир Зеленський і керівництво країни одними з перших отримали вакцину, як приклад для українців.