Министром в США впервые в истории стал открытый гей

В 2020 году Буттиджич был конкурентом Байдена на праймериз, а теперь будет курировать транспортную сферу.

Во вторник, 2 февраля, Сенат США утвердил Пита Буттиджича в должности министра транспорта Соединенных Штатов. Об этом сообщает NBC News.

За его назначение проголосовали 86 сенаторов, против – 13. Буттиджичу поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.

На своей странице в Twitter Буттиджич написал о том, что доволен результатом голосования сенаторов и готов приступить к работе.

[ + – ]

Примечательно, что 39-летний политик является открытым геем. Ранее Буттиджич занимал должность мэра города Саут-Бенд в штате Индиана. Позже участвовал в праймериз Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

В своей программе демократ выступал за снижение цен на медицинское обслуживание, за право женщин на аборты, за запрет смертной казни и за избавление от института выборщиков в США.

Также Пит Буттиджич является сторонником вывода американских военнослужащих из Афганистана, поддерживает идею о создании на территории Израиля двух независимых государств — еврейского и палестинского. Активно критикует Китай за систематические нарушения прав человека.

[ + – ]

От Буттиджича ждут, что он сыграет важную роль в продвижении "зеленых инициатив" Байдена. В частности, на него положена задача увеличить количество общественного транспорта с нулевым уровнем выбросов.Как сообщалось ранее, Байден выдвинул трансгендера на должность в Минздраве США. Речь идет о должности помощника секретаря по вопросам здравоохранения в Министерстве здравоохранения и социальных служб.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое руководство и знания, необходимые нам для того, чтобы люди прошли через эту пандемию — независимо от их почтового индекса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности. Она удовлетворит потребности общественного здравоохранения нашей страны в этот критический момент и за ее пределами", — рассказал Байден.

В случае, если кандидатуру Левин поддержит Сенат, она может стать первой трансгендерной чиновницей федерального уровня.