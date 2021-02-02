Міністром у США вперше в історії став відкритий гей

У 2020 році Буттіджіч був конкурентом Байдена на праймеріз, а тепер буде курирувати транспортну сферу.

У вівторок, 2 лютого, Сенат США затвердив Піта Буттіджіча на посаді міністра транспорту Сполучених Штатів. Про це повідомляє NBC News.

За його призначення проголосували 86 сенаторів, проти — 13. Буттіджічу доручено просувати програму президента Джо Байдена з відновлення національної інфраструктури та боротьби зі зміною клімату.

На своїй сторінці у Twitter Буттіджіч написав про те, що задоволений результатом голосування сенаторів і готовий приступити до роботи.

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Примітно, що 39-річний політик є відкритим геєм. Раніше Буттіджіч обіймав посаду мера міста Саут-Бенд у штаті Індіана. Пізніше брав участь у праймеріз Демократичної партії на виборах президента США 2020 року.

У своїй програмі демократ виступав за зниження цін на медичне обслуговування, за право жінок на аборти, за заборону смертної кари і за позбавлення від інституту виборців у США.

Також Піт Буттіджіч є прихильником виведення американських військовослужбовців з Афганістану, підтримує ідею про створення на території Ізраїлю двох незалежних держав — єврейської і палестинської. Активно критикує Китай за систематичні порушення прав людини.

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Від Буттіджіча чекають, що він зіграє важливу роль у просуванні "зелених ініціатив" Байдена. Зокрема, на нього покладена задача збільшити кількість громадського транспорту з нульовим рівнем викидів. Як повідомлялося раніше, Байден висунув трансгендерів на посаду в Міністерстві охорони здоров'я США. Йдеться про посаду помічника секретаря з питань охорони здоров'я в Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб.

"Доктор Рейчел Левін забезпечить стійке керівництво і знання, необхідні нам для того, щоб люди пройшли через цю пандемію — незалежно від їхнього поштового індексу, раси, релігії, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інвалідності. Вона задовольнить потреби громадської охорони здоров'я нашої країни в цей критичний момент і за її межами", — розповів Байден.

У разі, якщо кандидатуру Левін підтримає Сенат, вона може стати першим трансгендерним чиновником федерального рівня.