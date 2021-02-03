"Британский" штамм коронавируса имеет мутацию, которая обесценивает существующие вакцины

Новая мутация помогает коронавирусу противостоять атаке антител в организме человека. Но вакцинацию населения все равно нужно продолжать.

Согласно сообщению Общественный службы здравоохранения Англии (Public Health England), мутация E484K была недавно обнаружена как минимум в 11 образцах "британского" штамма B.1.1.7 коронавируса. Сообщается, что некоторые из этих образцов могли приобрести эту мутацию независимо, а не происходить из одного случая, передает CNN.

Это может означать, что "британский" вариант вируса, который является более заразным, также рискует стать в некоторой степени устойчивым к иммунной защите, обеспечиваемой вакцинами. Он также может повторно заражать переболевших людей.

"Похоже, это не очень хорошие новости для вакцин", – сказал Джозеф Фовер, младший научный сотрудник по эпидемиологии Йельской школы общественного здравоохранения.

Эта же мутация ранее была ранее обнаружена в штамме коронавируса B.1.351, который выявлен в ЮАР.

Компания Novavax недавно объявила, что ее вакцина была эффективна на 89% в ходе исследования фазы 3 в Великобритании, но оказалась эффективной только на 60% в исследовании фазы 2b, проведенном в ЮАР. Аналогичным образом, в испытании фазы 3 вакцины Johnson & Johnson эффективность различалась в зависимости от страны: 72% в США против 57% в ЮАР. В обоих исследованиях от 90 до 95% случаев в ЮАР были связаны с вариантом коронавируса, который содержит мутацию E484K.

Пол Бениас, вирусолог из Университета Рокфеллера, отметил, что мутация E484K "спорадически появлялась" в нескольких образцах в течение нескольких месяцев, но до недавнего времени казалось, что она не давала вирусу преимущества при заражении людей без иммунитета. Но исследования в ЮАР, показали, что уровень повторного заражения довольно высокий.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, штамм B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, в настоящее время обнаружен как минимум в 70 странах.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, комментируя информацию о новой мутации, сказал, что нужно как можно быстрее вакцинировать как можно больше людей. "Несмотря на то, что защита от новых вариантов снижена, ее достаточно, чтобы предотвратить серьезное заболевание, включая госпитализацию и смерть", – пояснил он.

Напомним, работа ученых из Южной Африки показывает, что мутации нового штамма делают коронавирус существенно устойчивым к антителам в плазме крови у пациентов, переболевших COVID-19. Вероятность повторного заражения людей, перенесших болезнь, может быть выше, а вакцины могут быть менее эффективными.