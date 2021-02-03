"Британський" штам коронавірусу має мутацію, яка знецінює наявні вакцини

Нова мутація допомагає коронавірусу протистояти атаці антитіл в організмі людини. Але вакцинацію населення все одно потрібно продовжувати.

Згідно з повідомленням Громадської служби охорони здоров'я Англії (Public Health England), мутація E484K була нещодавно виявлена як мінімум в 11 зразках "британського" штаму B.1.1.7 коронавірусу. Повідомляється, що деякі з цих зразків могли набути цю мутацію незалежно, а не походити з одного випадку, передає CNN.

Це може означати, що "британський" варіант вірусу, який є більш заразним, також ризикує стати деякою мірою стійким до імунного захисту, що забезпечується вакцинами. Він також може повторно заражати людей, які вже перехворіли.

"Схоже, це не дуже хороші новини для вакцин", — сказав Джозеф Фовер, молодший науковий співробітник з епідеміології Єльської школи громадської охорони здоров'я.

Ця ж мутація раніше була виявлена в штамі коронавірусу B.1.351, який виявлений в ПАР.

Компанія Novavax нещодавно оголосила, що її вакцина була ефективна на 89% під час дослідження фази 3 у Великобританії, але виявилася ефективною тільки на 60% у дослідженні фази 2b, проведеному в ПАР. Аналогічним чином, у випробуванні фази 3 вакцини Johnson & Johnson ефективність відрізнялася залежно від країни: 72% в США проти 57% у ПАР. В обох дослідженнях від 90 до 95% випадків у ПАР були пов'язані з варіантом коронавірусу, який містить мутацію E484K.

Пол Беніас, вірусолог з Університету Рокфеллера, зазначив, що мутація E484K "спорадично з'являлася" в декількох зразках протягом декількох місяців, але до недавнього часу здавалося, що вона не давала вірусу переваги під час зараження людей без імунітету. Але дослідження в ПАР, показали, що рівень повторного зараження досить високий.

За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, штам B.1.1.7, уперше виявлений у Великобританії, наразі виявлено як мінімум у 70 країнах.

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучи, коментуючи інформацію про нову мутацію, сказав, що потрібно якнайшвидше вакцинувати якомога більше людей. "Незважаючи на те, що захист від нових варіантів знижений, його достатньо, щоб запобігти серйозним захворюваннмя, враховуючи госпіталізацію та смерть", — пояснив він.

Нагадаємо, робота вчених із Південної Африки показує, що мутації нового штаму роблять коронавірус істотно стійким до антитіл у плазмі крові у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. Імовірність повторного зараження людей, які перенесли хворобу, може бути вищою, а вакцини можуть бути менш ефективними.