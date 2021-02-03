Продолжит действовать без изменений. США и Россия продлили договор о СНВ

Соглашение накладывает ограничения на количество ядерных боеголовок и средств их доставки, которые стоят на вооружении обоих государств.

США и Россия официально продлили действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3/New START на пять лет. Соглашение остается действующим до 5 февраля 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Сегодня состоялся обмен нотами стран о завершении внутренних процедур для продления соглашения. Продление договора подтвердил и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон. С учетом особой ответственности России и США как крупнейших ядерных держав принято важное решение, которое гарантирует необходимый уровень предсказуемости и транспарентности в этой сфере при строгом соблюдении баланса интересов", – говорится в сообщении МИД России.

Договор будет действовать без каких-либо изменений или дополнений, как его подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году.

Соглашение накладывает ограничения на количество ядерных боеголовок, а также межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, размещенных на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, которые стоят на вооружении обоих государств.

Отметим, договоренность о продлении соглашения СНВ-3/New START была достигнута во время недавнего телефонного разговора президентов США и России.