Продовжить діяти без змін. США і Росія продовжили договір про СНО

Угода накладає обмеження на кількість ядерних боєголовок і засобів їх доставки, які стоять на озброєнні обох держав.

США і Росія офіційно продовжили дію договору про стратегічні наступальні озброєння СНО-3/New START на п'ять років. Угода залишається чинною до 5 лютого 2026 року.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

Сьогодні відбувся обмін нотами країн про завершення внутрішніх процедур для продовження угоди. Продовження договору підтвердив і державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Тим самим забезпечено збереження і подальше функціонування стрижневого механізму підтримки стратегічної стабільності, на строго паритетній основі обмежує ракетно-ядерні арсенали сторін. З урахуванням особливої відповідальності Росії і США як найбільших ядерних держав прийнято важливе рішення, яке гарантує необхідний рівень передбачуваності та транспарентності у цій сфері при суворому дотриманні балансу інтересів", — йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Договір діятиме без будь-яких змін або доповнень, як його підписали Барак Обама і Дмитро Медведєв в 2010 році.

Угода накладає обмеження на кількість ядерних боєголовок, а також міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет, розміщених на підводних човнах і важких бомбардувальниках, які стоять на озброєнні обох держав.

Зазначимо, домовленість про продовження угоди СНО-3/New START була досягнута під час недавньої телефонної розмови президентів США і Росії.