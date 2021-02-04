В РФ полицейский "штрафовал" своих родственников за курение для выполнения плана

Чтобы никто не узнал о "штрафах", полицейский оплачивал их из личных сбережений.

В российской Костроме завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на полицейского, который штрафовал своих родственников, чтобы выполнить служебный план. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в феврале 2020 года российский силовик, из корыстных соображений и личной заинтересованности, "преследуя цель искусственного улучшения показателей своей работы, незаконно составил фиктивные протоколы… за нарушение установленного запрета курения табака".

Полицейский оштрафовал за курение в неположенном месте двух своих родственников, а в документах подделывал их подписи. Чтобы никто не узнал о "штрафах", полицейский оплачивал их из личных сбережений.

"Данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками отдела собственной безопасности УМВД России по Костромской области, на основании представленных материалов следователем СУ СК России по Костромской области было возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее городская полиция Берлина задержала двух самозванных "контролеров", которые пытались штрафовать прохожих за несоблюдение карантинных мер в связи с пандемией. Двое мужчин, представившись полицейскими контролерами, потребовали от гулявших в парке оплатить штраф "за несоблюдение карантинных мер", озвучив сумму 1000 евро с человека, одного из прохожих даже обыскали.