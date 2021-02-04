В РФ поліцейський "штрафував" своїх родичів за куріння для виконання плану

Щоб ніхто не дізнався про "штрафи", поліцейський оплачував їх з особистих заощаджень.

У російській Костромі завели кримінальну справу про зловживання повноваженнями на поліцейського, який штрафував своїх родичів, щоб виконати службовий план. Про це повідомляється на сайті СК.

Зазначається, що в лютому 2020 року російський силовик, із корисливих міркувань та особистої зацікавленості, "маючи на меті штучне поліпшення показників своєї роботи, незаконно склав фіктивні протоколи... за порушення встановленої заборони паління тютюну".

Поліцейський оштрафував за куріння в недозволеному місці двох своїх родичів, а в документах підробляв їхні підписи. Щоб ніхто не дізнався про "штрафи", поліцейський оплачував їх з особистих заощаджень.

"Такий факт протиправної діяльності був виявлений співробітниками відділу власної безпеки МВС Росії у Костромській області, на підставі поданих матеріалів слідчим СУ СК Росії у Костромській області було порушено кримінальну справу", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше міська поліція Берліна затримала двох самозваних "контролерів", які намагалися штрафувати перехожих за недотримання карантинних заходів у зв'язку з пандемією. Двоє чоловіків, представившись поліцейськими контролерами, вимагали від людей, які гуляли в парку, оплатити штраф "за недотримання карантинних заходів", озвучивши суму 1000 євро з людини, одного з перехожих навіть обшукали.