В Великобритании заявили о 4000 вариантах вируса, вызывающего COVID-19

Тысячи мутаций коронавирусной инфекции были задокументированы по всему миру, включая так называемые британские, южноафриканские и бразильские варианты, которые, по-видимому, распространяются быстрее, чем другие.

Сейчас во всем мире существует около 4000 вариантов вируса, вызывающего COVID-19, поэтому все производители вакцин, включая Pfizer Inc и AstraZeneca Plc, пытаются улучшить свои вакцины, утверждает замминистра здравоохранения Великобритании Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса.

Об этом упоминает печатное издание Reuters.

Министр очень надеется, что разработанная вакцина будет также эффективна против других штаммов вируса, обнаруженных по всему миру.

Согласно Британскому медицинскому журналу, несмотря на тысячи новых вариантов инфекции по мере того, как вирус мутирует при репликации, существует только небольшая вероятность того, что они будут более опасными.

«У нас самая большая индустрия секвенирования генома — у нас около 50% всей мировой индустрии - и мы храним библиотеку всех вариантов, чтобы быть готовыми ответить — осенью или позже — на любой вызов, который кинет нам новый вирус и произвести следующую вакцину », — сказал Захави.

Ведущий британский эпидемиолог и бывший консультант правительства Нил Фергюсон неоднократно говорил о том, что Великобритания, как впрочем и другие страны, наделала много ошибок во время пандемии и не учла уроков прошлого о необходимости реагировать быстро.

Несмотря на это, британская и немецкая фармкомпании надеются создать универсальную вакцину.