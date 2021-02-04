У Великобританії заявили про 4 000 варіантів вірусу, що викликає COVID-19

Тисячі мутацій коронавірусної інфекції були задокументовані по всьому світу, враховуючі так звані британські, південноафриканські та бразильські варіанти, які, мабуть, поширюються швидше, ніж інші.

Зараз у всьому світі існує майже 4 000 варіантів вірусу, що викликає COVID-19, тому всі виробники вакцин, враховуючи Pfizer Inc та AstraZeneca Plc, намагаються поліпшити свої вакцини, стверджує заступник Міністра охорони здоров'я Великобританії Надим Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу.

Про це згадує друковане видання Reuters.

Міністр дуже сподівається, що розроблена вакцина буде також ефективна проти інших штамів вірусу, виявлених по всьому світу.

Згідно з Британським медичним журналом, незважаючи на тисячі нових варіантів інфекції в міру того, як вірус мутує за реплікації, існує тільки невелика ймовірність того, що вони будуть більш небезпечними.

«У нас найбільша індустрія секвенування генома — у нас майже 50% всієї світової індустрії — і ми зберігаємо бібліотеку всіх варіантів, щоб бути готовими відповісти — восени або пізніше — на будь-який виклик, який кине нам новий вірус і зробити наступну вакцину», — сказав Захаві.

Провідний британський епідеміолог і колишній консультант уряду Ніл Фергюсон неодноразово говорив про те, що Великобританія, як утім й інші країни, наробила багато помилок під час пандемії і не врахувала уроків минулого про необхідність реагувати швидко.

Незважаючи на це, британська та німецька фармкомпанії сподіваються створити універсальну вакцину.