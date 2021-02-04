Обрушение знаменитых Белых скал Дувра в Англии попало на видео туриста

Белые скалы Дувра за последние 150 лет разрушаются в 10 раз быстрее, чем за предыдущие семь тысяч лет.

В Великобритании белые скалы Дувра, которые считаются одной из самых популярных достопримечательностей мира, начали разрушаться: от скалы откололся громадный кусок и свалился в море. Об этом пишет британское издание Evening Standard.

Отмечается, что случайному очевидцу Дэвиду Уотерфилду удалось снять на свой смартфон момент падения обломка. Мужчина гулял со своей собакой в парке Самфир Хоу, как вдруг услышал громкий шум.

На кадрах ролика, который разместили в Twitter, видно, как отколовшийся огромный кусок скалы падает в пролив Ла-Манш. Пользователей сети впечатлило произошедшее.

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По словам ученых, белые скалы Дувра за последние 150 лет разрушаются в 10 раз быстрее, чем за предыдущие семь тысяч лет. Они образовались около 90 миллионов лет назад. Однако меловой состав, который придает им характерный белый цвет, особенно уязвим к эрозии и разрушению.

Белые Скалы Дувра – скалы, обрамляющие английскую береговую линию пролива Па-де-Кале. Склон скалы достигает 107 метров в высоту и имеет поразительный вид благодаря тому, что в его состав входит мел, подчеркнутый полосами черного кремния.

Хотя подобные меловые скалы не редкость для юго-востока Англии, именно Дуврские являются наиболее популярными. Им посвящено множество произведений. Дуврские Белые скалы издавна служили среди моряков символом приближения к берегам Англии.

На скалах расположен Дуврский замок, прозванный "Ключом к Англии".

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