Обвал знаменитих Білих скель Дувра в Англії потрапив на відео туриста

Білі скелі Дувра за останні 150 років руйнуються в 10 разів швидше, ніж за попередні сім тисяч років.

У Великобританії Білі скелі Дувра, які вважаються однією з найпопулярніших визначних памʼяток світу, почали руйнуватися: від скелі відколовся величезний шматок і звалився в море. Про це пише британське видання Evening Standard.

Зазначається, що випадковому свідкові Девіду Вотерфілду вдалося зняти на свій смартфон момент падіння уламка. Чоловік гуляв зі своєю собакою в парку Самфір Хоу, як раптом почув гучний шум.

На кадрах ролика, який розмістили у Twitter, видно, як величезний шматок скелі, що відколовся, падає в протоку Ла-Манш. Користувачів мережі вразило те, що сталося.

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За словами вчених, Білі скелі Дувра за останні 150 років руйнуються в 10 разів швидше, ніж за попередні сім тисяч років. Вони утворилися майже 90 мільйонів років тому.

Білі Скелі Дувра — скелі, що обрамляють англійську берегову лінію протоки Па-де-Кале. Схил скелі досягає 107 метрів у висоту і має захопливий вигляд завдяки тому, що до його складу входить крейда, підкреслена смугами чорного кремнію.

Хоча схожі крейдяні скелі не рідкість для південного сходу Англії, саме Дуврські є найбільш популярними. Їм присвячено безліч творів. Дуврські Білі скелі здавна слугували серед моряків символом наближення до берегів Англії.

На скелях розташований Дуврський замок, названим "Ключем до Англії".

Зазначимо, раніше під час відпочинку в горах Непалу на групу туристів обвалилася величезна лавина. Група ночувала біля озера Капуче, яке вважається найбільш низькорозташованим льодовиковим озером у світі, а рано-вранці стала свідком захопливого природного явища.