Рианна и Грета Тунберг поддержали митинги фермеров в Индии (фото)

МИД Индии обвинил знаменитостей в "жажде сенсаций и безответственности" и предложил им "лучше ознакамливаться с фактами".

Известная американская певица Рианна и шведская экологическая активистка Гретта Тунберг на своих страницах в Twitter высказались в поддержку фермеров в Индии, которые протестуют против новых сельскохозяйственных реформ. В ответ на это власти МИД Индии заявил, что "западным знаменитостям стоит лучше знакомиться с фактами" перед комментированием подобных ситуаций. Об этом рассказывает издание aajtak.in.

"Почему мы не говорим об этом?", — написала Рианна, поделившись ссылкой на новость о том, что власти в Индии отключили интернет для протестующих.

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"Мы солидарны с протестом фермеров в Индии", — написала Гретта Тунберг, поделившись ссылкой на ту же новость.

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В ответ на это МИД Индии заявил, что перед комментированием подобных ситуаций необходимо проверять факты и обстоятельства.

"Жажда сенсации в хэштегах и комментариях, появляющихся в социальных сетях, особенно когда к ним прибегают знаменитости, не имеет отношения ни к достоверности, ни к ответственности. Прежде чем спешить с комментариями по таким вопросам, мы настоятельно призываем ознакомиться с фактами и надлежащим образом разобраться в теме", — отметили в министерстве.

Позже на страницы Гретты Тунберг появилась еще одна публикация в поддержку фермеров.

"Я все еще поддерживаю мирный протест фермеров. Никакое количество ненависти, угроз или нарушений прав человека никогда этого не изменят", — написала активистка.

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Anna-news.info рассказывает, что СМИ начали следить за митингами в Индии в ноябре 2020 года. Тогда местные профсоюзы выступили с призывов "осадить Дели". В ответ около 30-50 тыс. фермеров расположились лагерями на основных дорогах к столице Индии. Протестующих не устраивает новая сельскохозяйственная реформа, которая, по их мнению, ущемляет производителей.

Издание NDTV проинформировало, что во время одной из стычек между демонстрантами и правоохранителями в конце января 2021 года более 300 полицейских получили ранения. Было задержано около 200 протестующих, открыли 22 уголовных дела.

26 января стало известно, что власти Индии приказали отключить интернет "с целью обеспечения общественного порядка".