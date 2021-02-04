Ріанна і Грета Тунберг підтримали мітинги фермерів в Індії (фото)

МЗС Індії звинуватив знаменитостей у "жадобі сенсацій і безвідповідальності" і запропонував їм "краще ознайомлюватися з фактами".

Відома американська співачка Ріанна і шведська екологічна активістка Грета Тунберг на своїх сторінках у Twitter висловилися на підтримку фермерів в Індії, які протестують проти нових сільськогосподарських реформ. У відповідь на це влада МЗС Індії заявила, що "західним знаменитостям варто краще ознайомитися з фактами" перед коментуванням подібних ситуацій. Про це розповідає видання aajtak.in.

"Чому ми не говоримо про це?", — написала Ріанна, поділившись посиланням на новину про те, що влада в Індії відключила інтернет для протестувальників.

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"Ми солідарні з протестом фермерів в Індії", — написала Грета Тунберг, поділившись посиланням на ту ж новину.

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У відповідь на це МЗС Індії заявив, що перед коментуванням подібних ситуацій необхідно перевіряти факти та обставини.

"Жага сенсації в хештегах і коментарях, що з'являються в соціальних мережах, особливо коли до них вдаються знаменитості, не має відношення ні до достовірності, ні до відповідальності. Перш ніж поспішати з коментарями з таких питань, ми наполегливо закликаємо ознайомитися з фактами і належним чином розібратися в темі", — зазначили в міністерстві.

Пізніше на сторінці Грети Тунберг з'явилася ще одна публікація на підтримку фермерів.

"Я все ще підтримую мирний протест фермерів. Ніяка кількість ненависті, погроз або порушень прав людини ніколи цього не змінять", — написала активістка.

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Anna-news.info розповідає, що ЗМІ почали стежити за мітингами в Індії в листопаді 2020 року. Тоді місцеві профспілки виступили із закликами "осадити Делі". У відповідь близько 30-50 тис. фермерів розташувалися таборами на основних дорогах до столиці Індії. Протестувальників не влаштовує нова сільськогосподарська реформа, яка, на їхню думку, утискає виробників.

Видання NDTV поінформувало, що під час однієї із сутичок між демонстрантами та правоохоронцями в кінці січня 2021 року понад 300 поліцейських отримали поранення. Було затримано близько 200 учасників протесту, відкрили 22 кримінальні справи.

26 січня стало відомо, що влада Індії наказала відключити інтернет "з метою забезпечення громадського порядку".