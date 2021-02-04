"Ради стабильности". Совершившие переворот в Мьянме военные заблокируют Facebook

Решение принято на фоне волны протестов, которые прокатились по стране после военного переворота.

Военное правительство Мьянмы приказало заблокировало доступ к Facebook. Как сообщает The Wall Street Journal, социальная сеть перестанет работать в стране уже 7 февраля.

Решение было принято с целью "сохранения стабильности" в стране. Это произошло на фоне волны протестов, которые прокатились по стране после военного переворота. Информацией о протестах люди делились именно в Facebook.

Издание приводит ответ социальной сети, в которой та "настоятельно призывает восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться родственниками, друзьями и получать доступ к важной информации".

В свою очередь, телекоммуникационный провайдер Telenor сообщил изданию Nikkei, что "выполнил распоряжение правительства, выразив при этом серьезную озабоченность по поводу нарушения прав человека".

По данным издания, Facebook является важной частью интернет-экосистемы Мьянмы.

"Для большинства из 20 миллионов граждан Мьянмы, подключенных к Интернету, Facebook – это и есть Интернет», — приводит Nikkei отчет за 2018 год.

Ранее стало известно о том, что в Мьянме произошел военный переворот. Вооруженные силы Мьянмы передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну.

Военные заявили, что рано утром 1 февраля арестовали гражданское руководство страны в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране введено чрезвычайное положение сроком на год.

Переворот произошел за несколько часов до того, как парламент должен был собраться на свое первое заседание.

По данным ЦИК Мьянмы, "Национальная лига за демократию" получила на выборах 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза – 33 места. Выборы рассматривались как референдум по доверию новому демократическому правительству Су Чжи.

После поражения военные начали говорить о нелегитимности выборов. В январе главнокомандующий Хлайн сообщил о возможной отмене действия Конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

Военные правили Мьянмой с 1962 года. В 2011 году они согласились разделить власть с гражданскими, но сохранили особое место в политической системе страны. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи пришла к власти после победы на выборах 2015 года, последовавшей за десятилетиями домашнего ареста в борьбе за демократию с хунтой Мьянмы. Она не стала официальным президентом страны, так как ее муж и дети – граждане Великобритании. Страну возглавил ее ближайший соратник, а Су Чжи является неформальным лидером государства, что признают и на международной арене. Она пользуется огромной популярностью в Мьянме.