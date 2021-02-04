"Заради стабільності". Військові, котрі здійснили переворот у М'янмі, заблокують Facebook

Рішення ухвалене на фоні хвилі протестів, які прокотилися по країні після військового перевороту.

Військовий уряд М'янми наказав заблокувати доступ до Facebook. Як повідомляє The Wall Street Journal, соціальна мережа перестане працювати в країні вже 7 лютого.

Рішення було ухвалене з метою "збереження стабільності" в країні. Це сталося на фоні хвилі протестів, що прокотилися по країні після військового перевороту. Інформацією про протести люди ділилися саме у Facebook.

Видання наводить відповідь соціальної мережі, у якій та "настійно закликає відновити зв'язок, щоб люди в М'янмі могли спілкуватися з родичами, друзями та отримувати доступ до важливої інформації".

У свою чергу, телекомунікаційний провайдер Telenor повідомив виданню Nikkei, що "виконав розпорядження уряду, висловивши при цьому серйозну заклопотаність з приводу порушення прав людини".

За даними видання, Facebook є важливою частиною інтернет-екосистеми М'янми.

"Для більшості з 20 мільйонів громадян М'янми, підключених до Інтернету, Facebook — це і є Інтернет», — наводить Nikkei звіт за 2018 рік.

Раніше стало відомо про те, що в М'янмі стався військовий переворот. Збройні сили М'янми передали владу в країні командуючому збройними силами Міну Аунг Хлайну.

Військові заявили, що рано-вранці 1 лютого заарештували цивільне керівництво країни у відповідь на махінації під час виборів у листопаді 2020 року. У країні введено надзвичайний стан на рік.

Переворот стався за кілька годин до того, як парламент повинен був зібратися на своє перше засідання.

За даними ЦВК М'янми, "Національна ліга за демократію" отримала на виборах 396 місць у парламенті і право сформувати уряд, а підтримувана військовими Партія солідарності і розвитку Союзу — 33 місця. Вибори розглядалися як референдум з довіри новому демократичному уряду Су Чжі.

Після поразки військові почали говорити про нелегітимність виборів. У січні головнокомандувач Хлайн повідомив про можливе скасування дії Конституції. Після цього збройні сили кілька разів заперечували повідомлення про підготовку захоплення влади.

Військові правили М'янмою з 1962 року. У 2011 році вони погодилися розділити владу з цивільними, але зберегли особливе місце в політичній системі країни. Лауреат Нобелівської премії миру Су Чжі прийшла до влади після перемоги на виборах 2015 року, що послідувала за десятиліттями домашнього арешту в боротьбі за демократію з хунтою М'янми. Вона не стала офіційним президентом країни, оскільки її чоловік і діти — громадяни Великобританії. Країну очолив її найближчий соратник, а Су Чжі є неформальним лідером держави, що визнають і на міжнародній арені. Вона користується величезною популярністю в М'янмі.