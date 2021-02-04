Любовь Камалы Харрис к Dolce & Gabbana разозлила американцев

Пользователей сети возмутила непатриотичность вице-президента, а также то, что известный итальянский бренд имеет неоднозначную репутацию в вопросах расизма.

Любовь вице-президента США Камалы Харрис к модному бренду Dolce & Gabbana вызвала критику со стороны ее сограждан. Некоторые из них посчитали, что носить наряды известной итальянской марки непатриотично.

Об этом пишет Independent.

56-летняя Харрис в одежде от Dolce & Gabbana была на приеме у президента США Джо Байдена, а также встречалась с главой Минфина Джанет Йеллен.

Итальянский бренд имеет неоднозначную репутацию в последние годы, связанную с проблемой расизма. В 2018 году многие знаменитости призывали бойкотировать этот лейбл после появления рекламного ролика, в котором азиатская модель безуспешно пыталась есть итальянскую еду палочками. Ролик получил клеймо как расистский.

"Кто-то должен серьезно поговорить с ее командой о Dolce & Gabbana и проблемных вопросах, связанных с расизмом", – написал один из пользователей в соцсети.

Виттория Виньоне, автор Instagram-аккаунта Kamala’s Closet (Гардероб Камалы), заявила, что была "разочарована", увидев Камалу Харрис в одежде этого бренда.

"D&G – это бренд, вокруг которого ведется много политических споров", – написала она в соцсетях.

Признавая, что вице-президент может не знать о неоднозначной истории бренда, и что выбор моды не стоит у нее на первом месте, Виньоне отметила, что подобные моменты могут создать для вице-президента ненужные проблемы.

Многие пользователи согласились с ней. Они посчитали, что вице-президент не должна носить одежду от Dolce & Gabbana поскольку бренд не является американским, к тому же такие вещи очень дорогие.

Камалу Харрис также упрекнули за то, что она предпочитает Dolce & Gabbana несмотря на то, что создатели марки сотрудничали с экс-первой леди США Меланией Трамп, тогда как другие модельеры отказывались с ней работать.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис почти в точности повторила на инаугурации 20 января образ, в котором предстала перед телезрителями героиня мультсериала "Симпсоны" Лиза в 17-й серии 11 сезона.