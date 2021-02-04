Любов Камали Харріс до Dolce & Gabbana розлютила американців

Користувачів мережі обурила непатріотичність віце-президента, а також те, що відомий італійський бренд має неоднозначну репутацію в питаннях расизму.

Любов віце-президента США Камали Харріс до модного бренду Dolce & Gabbana викликала критику з боку її співгромадян. Деякі з них вважають, що носити вбрання відомої італійської марки непатріотично.

Про це пише Independent.

56-річна Харріс в одязі від Dolce & Gabbana була на прийомі в президента США Джо Байдена, а також зустрічалася з головою Мінфіну Джанет Єллен.

Італійський бренд має неоднозначну репутацію в останні роки, пов'язану з проблемою расизму. У 2018 році багато знаменитостей закликали бойкотувати цей лейбл після появи рекламного ролика, у якому азійська модель безуспішно намагалася їсти італійську їжу паличками. Ролик отримав клеймо як расистський.

"Хтось повинен серйозно поговорити з її командою про Dolce & Gabbana і проблемні питання, пов'язані з расизмом", — написав один з користувачів у соцмережі.

Вітторія Віньйоне, автор Instagram-акаунту Kamala's Closet (Гардероб Камали), заявила, що була "розчарована", побачивши Камалу Харріс в одязі цього бренду.

"D & G — це бренд, навколо якого точиться багато політичних суперечок", — написала вона в соцмережах.

Визнаючи, що віце-президент може не знати про неоднозначну історію бренду, і що вибір моди не стояв у неї на першому місці, Віньйоне зазначила, що подібні моменти можуть створити для віце-президента непотрібні проблеми.

Багато користувачів погодилися з нею. Вони завважали, що віце-президент не повинна носити одяг від Dolce & Gabbana, оскільки бренд не є американським, до того ж такі речі дуже дорогі.

Камалу Харріс також дорікнули за те, що вона вважає за краще Dolce & Gabbana, незважаючи на те, що творці марки співпрацювали з екс-першою леді США Меланією Трамп, тоді як інші модельєри відмовлялися з нею працювати.

Нагадаємо: віце-президент США Камала Харріс майже в точності повторила на інавгурації 20 січня образ, у якому постала перед телеглядачами героїня мультсеріалу "Сімпсони" Ліза в 17-й серії 11 сезону.