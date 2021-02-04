США привлекут Россию к ответственности за плохое поведение, – советник Байдена (видео)

Вместе с тем, Джейк Салливан признал, что США готовы сотрудничать с Россией там, где им это будет выгодно.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новая американская администрация будет эффективнее противостоять России на международной арене, чем их предшественники.

Об этом Салливан заявил на брифинге в Белом доме.

Он признал, что меры, предпринятые Соединенными Штатами, не приведут к тому, что Россия полностью откажется от плохого поведения, но когда дело касается российской агрессии, США будут проводить твердую и эффективную политику.

"Мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, хакерские атаки и взломы. Конечно, это не приведет к отказу от своего текущего поведения, но мы считаем, что будем способны проводить более твердый и эффективный курс, когда дело касается российской агрессии и российского плохого поведения", – сказал Салливан.

Вместе с тем советник Байдена признал, что США могут сотрудничать с Россией там, где им это будет выгодно.

"В то же время, это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел", – сказал Салливан.

[ + – ]

Напомним, США и Россия официально продлили действие договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3/New START на пять лет. Соглашение остается действующим до 5 февраля 2026 года.