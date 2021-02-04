США залучать Росію до відповідальності за погану поведінку, — радник Байдена (відео)

Разом з тим, Джейк Салліван визнав, що США готові співпрацювати з Росією там, де їм це буде вигідно.

Радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нова американська адміністрація буде ефективніше протистояти Росії на міжнародній арені, ніж їхні попередники.

Про це Салліван заявив на брифінгу в Білому домі.

Він визнав, що заходи, вжиті Сполученими Штатами, не призведуть до того, що Росія повністю відмовиться від поганої поведінки, але коли справа стосується російської агресії, США проводитимуть тверду й ефективну політику.

"Ми будемо робити кроки, щоб залучити Росію до відповідальності за спектр зловмисної діяльності, якою вона займалася. Це включає втручання в американську демократію, отруєння громадян на європейській землі за допомогою хімічної зброї, хакерські атаки і зломи. Звичайно, це не призведе до відмови від своєї поточної поведінки, але ми вважаємо, що будемо здатні проводити більш твердий і ефективний курс, коли справа стосується російської агресії і російської поганої поведінки ", — сказав Салліван.

Разом з тим радник Байдена визнав, що США можуть співпрацювати з Росією там, де їм це буде вигідно.

"У той же час, це не виключає можливості працювати з Росією, коли це відповідає нашим інтересам. Ми можемо одночасно робити кілька справ", — сказав Салліван.

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Нагадаємо: США і Росія офіційно продовжили дію договору про стратегічні наступальні озброєння СНО-3/New START на п'ять років. Угода залишається чинною до 5 лютого 2026 року.