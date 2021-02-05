В России запретили материться в социальных сетях

Какой-либо ответственности за нарушение закона пока не предусмотрено.

С 1 февраля 2021 года в России нецензурная лексика стала вне закона во всех социальных сетях. Но анализ показывает, что мата стало еще больше. Об этом сообщает РБК.

"Мелиалогия", по заказу издания, провела анализ публикаций в Инстаграме, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и ВКонтакте в период с 1 по 2 февраля и сравнила их с данными за 3-4 февраля 2020. Оказалось, что количество нецензурных выражений увеличилось с 426,5 тысячи в 2020 до 646,1 тысячи публикаций.

В начале этого месяца пользовали, обсуждали задержание Алексея Навального и акции протеста в его поддержку. Всплеск нецензурщины также произошел за пару дней до вступления закона в силу.

В отчете компании указывают, что основной темой обсуждения 3-4 февраля 2020 года был коронавирус, который добрался до России. Также популярными были дискуссии об обрушении крыши в спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге. Госслужащие, которые в дорогой одежде вручали ветеранам Второй мировой войны медали и батоны хлеба также подвергались нецензурному обсуждению.

Юристы отмечают, что формулировка у закона размытая, под запрет попадут публикации "выраженные в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

Сообщается, что закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" вступил в действие в феврале 2021 года. Он обязывает администрацию соцсетей удалять в течение суток посты с бранью. Для этого соцсети должны внедрить механизмы по отслеживанию таких публикаций. Вести мониторинг можно будет на специальной платформе, который утвердил Роскомнадзор. При этом в Роскомнадзоре признают, что реализовать закон удастся не раньше марта.

Напомним, в России предложили засекретить инвесторов, которые открывают бизнес в оккупированном Крыму.