У Росії заборонили лаятися в соціальних мережах

Будь-якої відповідальності за порушення закону поки не передбачено.

З 1 лютого 2021 року в Росії нецензурна лексика стала поза законом у всіх соціальних мережах. Але аналіз показує, що мату стало ще більше. Про це повідомляє РБК.

"Медіалогія", на замовлення видання, провела аналіз публікацій в Інстаграмі, Фейсбуці, Твітері, Однокласниках і Вконтакті в період з 1 по 2 лютого і порівняла їх з даними за 3-4 лютого 2020. Виявилося, що кількість нецензурних висловів збільшилася з 426,5 тисяч в 2020 до 646,1 тисячі публікацій.

На початку цього місяця користувачі обговорювали затримання Олексія Навального та акції протесту на його підтримку. Сплеск нецензурщини також стався за кілька днів до вступу закону в силу.

У звіті компанії вказують, що основною темою обговорення 3-4 лютого 2020 року був коронавірус, який дістався до Росії. Також популярними були дискусії про обвалення даху в спортивно-концертному комплексі в Санкт-Петербурзі. Держслужбовці, які в дорогому одязі вручали ветеранам Другої світової війни медалі і батони хліба, також піддавалися нецензурному обговоренню.

Юристи зазначають, що формулювання закону розмиті, під заборону потраплять публікації "виражені в непристойній формі, що ображає людську гідність і громадську мораль".

Повідомляється, що закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" вступив у дію в лютому 2021 року. Він зобов'язує адміністрацію соцмереж видаляти протягом доби пости з лайкою. Для цього соцмережі повинні впровадити механізми з відстеження таких публікацій. Вести моніторинг можна буде на спеціальній платформі, яку затвердив Роскомнагляд. При цьому в Роскомнагляді визнають, що реалізувати закон вдасться не раніше березня.

Нагадаємо: у Росії запропонували засекретити інвесторів, які відкривають бізнес в окупованому Криму.