Второй экс-премьер за неделю арестован в Кыргызстане

Бывшие руководители правительства подозреваются в коррупции и незаконном обогащении.

Районный суд Бишкека 4 февраля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Кубанычбека Жумалиева. "В рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных проявлений в высших эшелонах власти выявлена устойчивая коррупционная схема с участием депутата парламента Жумалиева", – говорится в сообщении Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

По данным следствия, Жумалиев, являясь депутатом и одновременно фактическим владельцем Международного медицинского университета, незаконно получил лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Ему сначала отказали в выдаче лицензии в связи с несоответствием университета установленным требованиям. Однако, используя свое политическое влияние и связи Жумалиев надавил на руководство министерства образования, и лицензия была выдана, пояснили в ГКНБ.

Там также отметили, что помимо этого установлены факты незаконного обогащения, легализации преступных доходов и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере со стороны Жумалиева и аффилированных с ним лиц.

"Обнаружены 78 объектов недвижимости и ряд компаний, в том числе торговые центры, образовательные и медицинские учреждения, гостиницы, месторождения полезных ископаемых, телерадиокомпания и металлургический комбинат, принадлежащие Жумалиеву, его родственникам и аффилированным лицам, которые ранее были приватизированы", – добавили в спецслужбе.

Жумалиев в 1996–1998 годах был премьер-министром Кыргызстана, с 2015 года он депутат парламента страны.

28 января был арестован другой бывший премьер-министр Кыргызстана (2018–2020) Мухаммедкалый Абылгазиев, также по подозрению в коррупции и незаконном обогащении. По данным ГКНБ, будучи премьер-министром, он необоснованно и в нарушение законодательства подписал постановление правительства, согласно которому компании "Кумтор Голд Компани" (разработчику крупнейшего в стране золоторудного месторождения) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тысячи гектаров, включая несколько ледников и заповедную территорию.

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Напомним, в Кыргызстане 10 января избрали нового президента и президентскую форму правления в стране.

За 30 лет кыргызстанцы избирали главу государства восемь раз. Первые выборы прошли в 1991 году. С результатом 95,33% победил Аскар Акаев. Через четыре года он победил с результатом 71,59%. В 2000 году Акаев победил третий раз, он получил 74,47%.

В 2005 году Акаев вновь собирался на выборы, но помешали массовые протесты в стране, в результате которых первый президент независимого Кыргызстана бежал из страны.

Президентом избрали Курманбека Бакиева – 88,72%. В 2009 году он получил 76,12%.

В 2010 году в Кыргызстане произошел государственный переворот и Бакиев покинул страну.

В 2010-м президентом переходного периода стала Роза Отунбаева. Выборы не проводили, ее назначение одобрили на референдуме по изменению Конституции.

В 2011 году прошли досрочные выборы главы государства. На них победил Алмазбек Атамбаев — 62,52%. На второй срок он не выдвигался, а потом стал фигурантом уголовных дел.

В 2017 году президентом стал Сооронбай Жээнбеков – 54,75%. 15 октября 2020 года после скандальных парламентских выборов, итоги которых ЦИК признала недействительными, Жээнбеков ушел в отставку. Были назначены досрочные выборы.