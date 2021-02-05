Иск на $2,7 млрд получил Fox News и адвокаты Трампа за ложь о фальсификации выборов

Подавшая в суд Smatmatic считает, что им нанесен непоправимый ущерб репутации из-за обвинений в фальсификации выборов.

На Руди Джулиани, Сидни Пауэлл и телеканал Fox News подала в суд компания Smatmatic, которая производила спецоборудование для системы выборов в США. Об этом сообщает NCBC.

В Smatmatic считают, что Fox News должны понести ответственность за дезинформацию, которая нанесла ущерб демократии во всем мире и самой компании. Поэтому компания подала в суд на ряд личностей и телеканал общей суммой более 2,7 млрд долларов.

Как заявляют в компании, в эфире телеканала неоднократно звучали обвинения в фальсификации выборов Smatmatic от Руди Джулиани, Сидни Пауэлл, Бартиромо и Жанин Пирро и других гостей канала. В иске описано как минимум 13 случаев с подобными обвинениями.

"Fox News Media стремится предоставить полный контекст каждой истории с подобным описанием и четким мнением. Мы гордимся тем, что освещали выборы 2020 года. Мы будем энергично защищать этот безосновательный иск в суде", — заявляют представители Fox News.

Компанию Smatmatic с 2016 года нанимали лишь один раз. Они предоставляли свои услуги для округа Лос-Анджелеса. Адвокат Smartmatic Эрик Коннолли в комментарии The New York Times заявил, что это дело является одним из самых простых, которые он когда-либо видел. По его словам, компания работала только в одном округе, поэтому ложность утверждений обвиняемых можно доказать с помощью лишь этого факта.

Ранее компания Dominion Voting Systems подала в суд на Джулиани и Пауэлла за обвинения в фальсификации выборов. Сумма иска составляет 1,3 миллиарда долларов против каждого.

Медиа Fox News — американский консервативный канал, который создан Рупертом Мердоком. Канал вещает с 1996 года, штаб-квартира в Нью-Йорке. Сторонники демократов заявляют, что канал умеет "правый уклон" и лоялен к Трампу.

Напомним, Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США, но долгое время не признавал их результатов. По его мнению "у американцев украли выборы", потому что по всей стране были факты массового влияния на ход выборов.