Позов на $ 2,7 млрд отримав Fox News і адвокати Трампа за брехню про фальсифікацію виборів

Smatmatic, подавши в суд, вважає, що їм завдано непоправної шкоди репутації через звинувачення у фальсифікації виборів.

На Руді Джуліані, Сідні Пауелл і телеканал Fox News подала в суд компанія Smatmatic, яка виробляла спецобладнання для системи виборів у США. Про це повідомляє NCBC.

У Smatmatic вважають, що Fox News повинні понести відповідальність за дезінформацію, яка завдала шкоди демократії в усьому світі і самій компанії. Тому компанія подала в суд на ряд особистостей і телеканал на суму понад 2,7 млрд доларів.

Як заявляють у компанії, в ефірі телеканалу неодноразово звучали звинувачення у фальсифікації виборів Smatmatic від Руді Джуліані, Сідні Пауелл, Бартіромо і Жанін Пірра та інших гостей каналу. У позові описано як мінімум 13 випадків з подібними звинуваченнями.

"Fox News Media прагне надати повний контекст кожної історії з подібним описом і чіткою думкою. Ми пишаємося тим, що висвітлювали вибори 2020 року. Ми будемо енергійно захищати цей безпідставний позов у суді", — заявляють представники Fox News.

Компанію Smatmatic з 2016 року наймали лише один раз. Вони надавали свої послуги для округу Лос-Анджелеса. Адвокат Smartmatic Ерік Конноллі в коментарі The New York Times заявив, що ця справа є однією з найпростіших, які він коли-небудь бачив. За його словами, компанія працювала тільки в одному окрузі, тому хибність тверджень обвинувачених можна довести за допомогою лише цього факту.

Раніше компанія Dominion Voting Systems подала в суд на Джуліані і Пауелла за звинувачення у фальсифікації виборів. Сума позову становить 1,3 мільярда доларів проти кожного.

Медіа Fox News — американський консервативний канал, створений Рупертом Мердоком. Трансляція здійснюється з 1996 року, штаб-квартира в Нью-Йорку. Прихильники демократів заявляють, що канал вміє "правий ухил" і лояльний до Трампа.

Нагадаємо: Дональд Трамп програв президентські вибори в США, але довгий час не визнавав їхніх результатів. На його думку "в американців вкрали вибори", тому що по всій країні були факти масового впливу на хід виборів.