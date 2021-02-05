В Латвии за просмотр российских телеканалов хотят штрафовать

Поправки к закону ограничат доступ латвийцев к нелицензионному просмотру российского ТВ.

Сейм Латвии одобрил поправки к закону "О защищенных услугах", согласно которым за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет предусмотрен денежный штраф. Об этом сообщает портал Delfi.

Ранее закон предусматривал санкции за трансляцию запрещенного контента в коммерческих целях. Отныне ответственность за просмотр российских телеканалов будут распространять и на частных лиц.

"Предполагается, что поправки к закону ограничат доступ телезрителей к нелицензионному просмотру российских телеканалов в республике", – сообщили авторы инициативы.

Они отметили, что, по данным на 2018 год, услугами нелегальных операторов пользовались около 62 тысяч домовладений в Латвии. Этими мерами власти планируют сократить число таких подключений как минимум на шесть тысяч. Конкретную сумму штрафа пока не называют.

Отметим, в 2020 году в Латвии запретили трансляции телеканала Russia Today. В Национальном совете по электронным СМИ Латвии тогда заявили, что телеканалы группы RT находятся под фактическим управлением российского пропагандиста Дмитрия Киселева, в отношении которого применены санкции Совета ЕС.

Кроме того, латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, "НТВ Мир" и других каналов.