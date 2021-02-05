У Латвії за перегляд російських телеканалів хочуть штрафувати

Поправки до закону обмежать доступ латвійців до неліцензійного перегляду російського ТБ.

Сейм Латвії схвалив поправки до закону "Про захищені послуги", згідно з якими за перегляд нелегального контенту за допомогою супутникового телебачення приватним особам буде передбачено грошовий штраф. Про це повідомляє портал Delfi.

Раніше закон передбачав санкції за трансляцію забороненого контенту в комерційних цілях. Відтепер відповідальність за перегляд російських телеканалів поширюватимуть і на приватних осіб.

"Передбачається, що поправки до закону обмежать доступ телеглядачів до неліцензійного перегляду російських телеканалів у республіці", — повідомили автори ініціативи.

Вони зазначили, що, за даними на 2018 рік, послугами нелегальних операторів користувалися майже 62 тисяч домоволодінь в Латвії. Цими заходами влада планує скоротити кількість таких підключень як мінімум на шість тисяч. Конкретну суму штрафу поки не називають.

Зазначимо, у 2020 році в Латвії заборонили трансляції телеканалу Russia Today. У Національній раді з електронним ЗМІ Латвії тоді заявили, що телеканали групи RT знаходяться під фактичним керівництвом російського пропагандиста Дмитра Кисельова, щодо якого введено санкції Ради ЄС.

Крім того, латвійський оператор кабельного телебачення Tet із 1 лютого припинив трансляцію російського Першого каналу, "НТВ Мир" та інших каналів.