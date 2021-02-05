Семилетний ребенок с ДЦП спас свою семью от смерти во сне (видео)

Когда сработал датчик утечки газа, вся семья из семи человек крепко спала.

Семилетний Майкл Мартинес из города Атаскочит, штат Техас, услышав сигнал детектора об утечке газа, сумел предупредить спящих родителей и спасти свою большую семью от отравления во сне, передает KHOU 11.

Мальчик с детства страдает тяжелой формой ДЦП и вынужден передвигаться на коляске. Он родился на 27-неделе и весил чуть меньше полутора килограммов. Со временем он вырос и набрался сил, однако бегать и играть с другими детьми ребенок не может из-за того, что не в состоянии ходить.

В ту ночь он услышал звук сигнализации. Мальчик сначала не понял, что это, однако решил, что нужно предупредить родителей, которые крепко спали.

"Меня трясло, потому что я был напуган", – рассказал Майкл в эфире телеканала, вспоминая то, что произошло той ночью.

Оказалось, что на кухне из-за неисправности плиты начал вытекать газ, и его "уловил" специальный детектор. Однако, если бы ребенок не отреагировал на него и спал так же крепко, как все остальные, вся семья из семи человек погибла бы.

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Родственники мальчика уже успели немного надышаться ядовитым веществом. Например, его мама, Энджи Мартинес сказала, что у нее и ее сестры, которая также спала в доме, были симптомы отравления угарным газом, когда Майкл их разбудил.

"Раньше я думала, что супергерои прилетают в плащах, а теперь поняла, что они могут приезжать на инвалидных колясках", – призналась женщина.

Теперь Майкл – местная знаменитость. Родные и знакомые благодарят его за бдительность и уверены, что обязаны ему своей жизнью.

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