Семирічна дитина з ДЦП врятувала свою сім'ю від смерті уві сні (відео)

Коли спрацював датчик витоку газу, уся сім'я із семи чоловік міцно спала.

Семирічний Майкл Мартінес з міста Атаскочит, штат Техас, почувши сигнал детектора про витік газу, зумів попередити сплячих батьків і врятувати свою велику сім'ю від отруєння уві сні, передає KHOU 11.

Хлопчик з дитинства страждає на важку форму ДЦП і змушений пересуватися на візку. Він народився на 27-тижні і важив трохи менше півтора кілограмів. Згодом він виріс і набрався сил, проте бігати і грати з іншими дітьми дитина не може через те, що не в змозі ходити.

У ту ніч він почув звук сигналізації. Хлопчик спочатку не зрозумів, що це, однак вирішив, що потрібно попередити батьків, які міцно спали.

"Мене трясло, тому що я був наляканий", — розповів Майкл в ефірі телеканалу, згадуючи те, що сталося тієї ночі.

Виявилося, що на кухні через несправність плити почав витікати газ, і його "вловив" спеціальний детектор. Однак, якщо б дитина не відреагувала на нього і спала так само міцно, як всі інші, уся сім'я із семи чоловік загинула б.

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Родичі хлопчика вже встигли трохи надихатися отруйною речовиною. Наприклад, його мама, Енджі Мартінес сказала, що в неї і її сестри, яка також спала в будинку, були симптоми отруєння чадним газом, коли Майкл їх розбудив.

"Раніше я думала, що супергерої прилітають у плащах, а тепер зрозуміла, що вони можуть приїжджати на інвалідних візках", — зізналася жінка.

Тепер Майкл — місцева знаменитість. Рідні та знайомі дякують йому за пильність і впевнені, що зобов'язані йому своїм життям.

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