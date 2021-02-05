В реанимации Великобритании массово прибывают дети с новым пост-COVIDным синдромом

У болезни есть пока необъяснимая для медиков особенность – она протекает значительно тяжелее у представителей других рас и у малоимущего населения.

По словам британских медиков, опрошенных изданием "The Guardian", в стране еженедельно свыше ста детей попадают в реанимацию из-за редкого заболевания, которое возникает после заражения Covid-19.

Заболевание называется "педиатрический воспалительного мультисистемный синдром" – синдром PIMS. А его проявления похожи на "болезнь Кавасаки" – это васкулит, иногда с вовлечением коронарных артерий, который обычно наблюдается у младенцев и детей в возрасте 1–8 лет и характеризуется длительной лихорадкой, экзантемой, конъюнктивитом, воспалением слизистых оболочек и лимфаденопатией.

Как сообщается в материале, большинство детей с PIMS были доставлены в одну из 23 больниц Национальной служба здравоохранения Англии (NHS) с отделениями интенсивной терапии, вроде детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне, и подобных учреждений. Случаи заболевания отмечены во многих местах, но большинство из них локализировано в Лондоне и на юго-востоке Англии.

У детей зафиксировали: "Сыпь, опасно-низкое кровяное давление, повышение температуры тела до 40°C и проблемы с брюшной полостью". Считается, что с начала января PIMS ежедневно заболевают от 12-ти до 15-ти детей. При этом, по данным медиков, "четверо из пяти" таких детей ранее уже выздоровели от коронавируса.

Первые мед-показания о PIMS в Британии появились еще в апреле 2020 года, во время первой волны пандемии: "Это вызвало замешательство среди врачей, обеспокоенность руководителей Национальной службы здравоохранения и тревогу среди родителей".

"Первоначально считалось, что это болезнь Кавасаки, редкое заболевание, которое в основном поражает младенцев и младенцев. Но PIMS был признан отдельным новым поствирусным синдромом, который возникает у каждого 5000-го ребенка примерно через месяц после заражения Covid, независимо от того, были ли у него симптомы", – сообщается в материале.

Как отмечается в материале, тяжелое протекание PIMS уже привело по меньшей мере к двум зафиксированным летальным случаям: "В серьезных случаях симптомы похожи на симптомы токсического шока или потенциально смертельного сепсиса".

Также в обзоре "Guardian" указано, что в настоящее время число таких детей выше, чем при первой волне: "До 100 молодых людей в неделю во время второй волны, по сравнению с примерно 30 в неделю в апреле прошлого года".

Кроме того, в материале сообщается еще об одной пока необъяснимой особенности заболевания – в четырех из пяти случаев оно выявляется у представителей других рас: "Это явление беспокоит педиатров: 75% детей, наиболее пострадавших от PIMS, были чернокожими, азиатами или представителями этнических меньшинств (BAME)".

Доказательства, собранные доктором Гермионой Лайалл, экспертом по инфекционным заболеваниям у детей и клиническим директором службы помощи детям в Imperial College Healthcare NHS Trust в Лондоне, выявили совершенно непропорциональное влияние, которое болезнь оказывает на детей из BAME.

Часть презентации, которую она сделала на недавнем вебинаре, на котором присутствовало более 1000 педиатров, показала, что в "Первом национальном отчете" о 78 пациентах с PIMS, которые попали в реанимацию, 47% были афро-карибского- и еще 28% – азиатского происхождения.

Доктор Лиз Уиттакер из Королевского колледжа педиатрии заявила, что в настоящее время они проводят исследования, чтобы понять, почему "именно эта часть населения затронута" PIMS больше, чем остальные:

"Здесь может быть задействована генетика. Но есть вероятность того, что это отражение того, что это болезнь бедности, которая непропорционально затрагивает тех, кто не может избежать воздействия из-за вредной работы, а также совместной жизни семей, состоящих из нескольких поколений, тесноты и антисанитарии".

В конце декабря прошлого года, непосредственно от британских властей всемирной общественности стало известно, что коронавирус мутировал, и что больных-носителей нового типа в Великобритании выявляют с каждым днем все больше.