До реанімацій Британії масово надходять діти з новим пост-COVIDним синдромом

У хвороби є поки незрозуміла для медиків особливість — вона протікає значно важче у представників інших рас та у малозабезпеченого населення.

За словами британських медиків, опитаних виданням "The Guardian", у країні щотижня більше ста дітей потрапляють в реанімацію через рідкісне захворювання, яке виникає після зараження Covid-19.

Захворювання називається "педіатричний запальний мультисистемний синдром" — синдром PIMS. А його прояви схожі на "хворобу Кавасакі" — це васкуліт, іноді із залученням коронарних артерій, який зазвичай спостерігається у немовлят і дітей віком 1-8 років та характеризується тривалою лихоманкою, висипом, кон'юнктивітом, запаленням слизових оболонок і лімфаденопатією.

Як повідомляється в матеріалі, більшість дітей з PIMS були доставлені в одну з 23 лікарень Національної служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) із відділеннями інтенсивної терапії, на зразок дитячої лікарні на Грейт-Ормонд-стріт в Лондоні, і подібних установ. Випадки захворювання зареєстровані у багатьох місцях, але більшість з них локалізовано в Лондоні та на південному сході Англії.

У дітей зафіксували: "Висип, небезпечно-низький кров'яний тиск, підвищення температури тіла до 40°C і проблеми з черевною порожниною". Вважається, що з початку січня PIMS щодня занедужують від 12-ти до 15-ти дітей. Водночас, за даними медиків, "четверо з п'яти" таких дітей раніше вже одужали від коронавірусу.

Перші мед-свідчення про PIMS у Британії з'явилися ще в квітні 2020 року, під час першої хвилі пандемії: "Це викликало збентеження серед лікарів, стурбованість керівників Національної служби охорони здоров'я та тривогу серед батьків".

"Спочатку вважалося, що це хвороба Кавасакі, рідкісне захворювання, яке в основному вражає немовлят. Але PIMS був визнаний окремим новим поствірусним синдромом, який виникає у кожної 5 000-ої дитини приблизно через місяць після зараження Covid, незалежно від того, чи були у нього симптоми", — повідомляється в матеріалі.

Як зазначається в матеріалі, важке протікання PIMS вже призвело щонайменше до двох зафіксованим летальних випадків: "У серйозних випадках симптоми схожі на симптоми токсичного шоку або потенційно смертельного сепсису".

Також в огляді "Guardian" зазначено, що наразі кількість таких дітей вища, ніж під час першої хвилі: "До 100 молодих людей на тиждень під час другої хвилі, порівняно з майже 30 на тиждень у квітні минулого року".

Крім того, у матеріалі повідомляється ще про одну поки незрозумілу особливості захворювання — у чотирьох із п'яти випадків воно виявляється у представників інших рас: "Це явище турбує педіатрів: 75% дітей, які найбільше постраждали від PIMS, були чорношкірими, азіатами або представниками етнічних меншин (BAME) ".

Докази, зібрані доктором Герміоною Лайалл, експертом з інфекційних захворювань у дітей та клінічним директором служби допомоги дітям в Imperial College Healthcare NHS Trust у Лондоні, виявили зовсім непропорційний вплив, який хвороба надає на дітей з BAME.

Частина презентації, яку вона зробила на нещодавньому вебінарі, на якому були присутні понад 1 000 педіатрів, показала, що в "Першому національному звіті" про 78 пацієнтів із PIMS, які потрапили до реанімації, 47% були афро-карибського і ще 28% — азіатського походження.

Лікарка Ліз Віттакер із Королівського коледжу педіатрії заявила, що наразі вони проводять дослідження, щоб зрозуміти, чому "саме цієї частини населення торкнувся" PIMS більше, ніж інші:

"Тут може впливати генетика. Але є ймовірність того, що це відображення того, що це хвороба бідності, яка непропорційно зачіпає тих, хто не може уникнути впливу через шкідливу роботи, а також спільного життя сімей, що складаються з декількох поколінь, тісноти й антисанітарії".

Наприкінці грудня минулого року, безпосередньо від британської влади всесвітньої громадськості стало відомо, що коронавірус мутував, і що хворих-носіїв нового типу у Великобританії виявляють з кожним днем все більше.